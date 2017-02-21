Доходы населения Гуандуна превысили 30 000 юаней

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21.02.2017 08:00

Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. среднедушевые располагаемые доходы населения южно-китайской провинции Гуандун превысили 30 295 юаней. Это на 8,7% больше, чем в 2015 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

В частности, среднедушевые чистые доходы от хозяйственной деятельности населения Гуандуна в прошлом году составили более 4 101 юаня с приростом на 9,4% в годовом сопоставлении.



По итогам 2016 г., среднедушевые чистые доходы городского населения провинции достигли свыше 4 203 юаней с увеличением на 10% относительно уровня 2015 г., а сельского – 3 883 юаней с повышением на 8,2%.



За прошлый год среднедушевая ежегодная зарплата жителей Гуандуна превысила 21 361 юаня. Это на 7,5% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. валовая прибыль предприятий частного сектора экономики южно-китайской провинции Гуандун достигла 4,26 трлн юаней ($620 млрд). Это на 7,8% больше, чем за 2015 г. В прошлом году на долю частного сектора пришлось 53,6% внутреннего валового продукта (ВВП) провинции.



Доля частных компаний в ВВП региона увеличилась на 0,2% в годовом сопоставлении. За последние пять лет рост составил 3,9%. В 2016 г. вклад частного сектора в рост ВВП Гуандуна составил 55,5%.



В прошлом году объем ВВП провинции Гуандун достиг 7,93 трлн юаней ($1,16 трлн). Это на 7,4% больше, чем в 2015 г. В среднем на одного жителя провинции объем ВВП превысил 70 000 юаней.