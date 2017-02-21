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Стремительно растет торговля между Шэньчжэнем и Тайванем
Новости дня

Стремительно растет торговля между Шэньчжэнем и Тайванем

21.02.2017 12:00

Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – Тайвань стал пятым среди крупнейших внешнеторговых партнеров города Шэньчжэнь, который находится на территории южно-китайской провинции Гуандун. За 2016 г. объем взаимной торговли Тайваня и Шэньчжэня достиг 208,12 млрд юаней ($30,6 млрд). Это на 2,9% больше, чем в 2015 г.



Тайвань находится на первом месте среди импортеров Шэньчжэня. Быстрее всего развивают внешнюю торговлю китайские частные компании. Так, за прошлый год они наторговали с Тайванем на 110,14 млрд юаней. Это на 12,8% больше, чем годом ранее. На долю частных компаний приходится 52,9% от общих показателей внешней торговли между островом и Шэньчжэнем.

При этом внешняя торговля городских компаний с зарубежными инвестициями и госкомпаний с Тайванем снизились за 2016 г. на 3% в годовом сопоставлении.

Шэньчжэнь поставляет на остров электронику. Так, за прошлый год объем поставок этих товаров на Тайвань составил 9,81 млрд юаней. Это на 10,2% меньше, чем в 2015 г. Тем не менее на данный вид продукции приходится 78% от общего объема экспорта Шэньчжэня на Тайвань.

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