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"АвтоВАЗ" планирует поставлять в КНР 10 000 машин в год
Новости дня

"АвтоВАЗ" планирует поставлять в КНР 10 000 машин в год

21.02.2017 15:00

Пекин, 21 февраля /ChinaPRO.ru/ – Российская компания "АвтоВАЗ" планирует поставлять в Китай до 10 000 автомобилей ежегодно. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области РФ, где находится предприятие.



Совещание, посвященное этому вопросу, состоится в Москве 22 февраля 2017 года. Ранее российский производитель не поставлял машины на китайский рынок.

Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., общий объем торговли между Россией и КНР достиг $6,5 млрд. Это на 34% больше, чем в январе 2016 г. Так, январский экспорт из Поднебесной в РФ подскочил на 29,5% в годовом сопоставлении – до $3,4 млрд. А российский экспорт в КНР за первый месяц текущего года вырос на 39,3% – до $3,1 млрд.

Примечательно, что в январе 2017 г. рост продаж автомобилей в Китае замедлился. И это вызвано новогодними каникулами, а также снижением налоговых скидок. За первый месяц текущего года в стране продано 2,52 млн автомобилей. Это на 0,2% больше, чем годом ранее. В декабре 2016 г. прирост составлял 9,5%.

За январь 2017 г. в Поднебесной выпущено 2,37 млн автомобилей. Данный показатель сократился на 3,9% в годовом сопоставлении.

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