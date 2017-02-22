В Сянгане начинаются выставки драгоценностей

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22.02.2017 04:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – В специальном административном районе Сянган (Гонконг) с 28 февраля по 4 марта 2017 г. пройдет четвертая Международная выставка бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга. Она разместится в выставочном центре AsiaWorld-Expo, сообщил Департамент по развитию торговли региона.

Следом за указанной экспозицией, с 2 по 6 марта этого года, в Сянганском центре выставок и конференций пройдет 34-я Международная выставка ювелирных изделий.



В этих мероприятиях примут участие 4 480 представителей из 53 стран и регионов мира. И этот показатель станет историческим рекордом.



В ходе выставок пройдут тематические семинары, а также мастер-классы по искусству создания ювелирных изделий. Кроме того, планируется проведение церемонии вручения Международной премии ювелирного дизайна, которая присуждается раз в два года.



Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем потребления золота в Китае составил 975,38 т. Это на 6,74% меньше, чем в 2015 г. Так, в прошлом году потребление ювелирных украшений из золота в КНР составило 611,17 т. Этот показатель упал на 18,91% в годовом сопоставлении. В то же время потребление золота в слитках увеличилось на 28,19% – до 257,64 т, а золотых монет – на 36,8%, до 31,19 т.



За 2016 г. объем сделок на Шанхайской бирже по купле-продаже золота достиг 48 700 т с приростом на 42,88%. А на Шанхайской фьючерсной бирже объем фьючерсных сделок с золотом за прошлый года составил 69 500 т.