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В Гуанси построят более 4000 км железных дорог
Новости дня

В Гуанси построят более 4000 км железных дорог

22.02.2017 08:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – До 2021 г. протяженность эксплуатируемых железнодорожных магистралей в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР вырастет до 6000 км. При этом более 2000 км будет приходится на высокоскоростные железные дороги, которые свяжут все города региона.



На территории Гуанси в 2013 г. была введена в эксплуатацию первая высокоскоростная железнодорожная ветка протяженностью 1737 км. Сейчас высокоскоростные составы курсируют между 12 из 14 городов окружного значения региона.

Ранее сообщалось, что к 2020 г. более 80% крупных городов Китая будут охвачены сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей. То есть общая протяженность этих дорог составит примерно 30 000 км. Через четыре года протяженность скоростных автодорог в Поднебесной тоже составит 30 000 км.

При этом китайские власти планируют углубить транспортную реформу, продолжить развитие современного эффективного междугородного и городского транспорта, а также повысить уровень контроля над безопасностью в этой сфере.

За 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.

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