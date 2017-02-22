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Китайский экспорт вооружений за пять лет вырос на 75%
Новости дня

Китайский экспорт вооружений за пять лет вырос на 75%

22.02.2017 15:00

Пекин, 22 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам последних пяти лет – с 2012 г. по 2016 г., Китай нарастил экспорт вооружений на 74% по сравнению с аналогичным показателем 2007-2011 гг. Доля КНР в глобальном экспорте вооружений увеличилась с 3,8% до 6,2%. Страна вышла на третье место по данному показателю после США и России.



Поднебесная поставляет оружие в 44 государства Азии и Африки. В частности, более 60% этой продукции идет в Пакистан, Бангладеш и Мьянму.

По данным Пентагона, за 2010-2014 гг. объем продажи китайского оружия по всему миру достиг $15 млрд.

Ранее сообщалось, что 2016 г. военный бюджет Китая увеличен на 8% относительно уровня 2015 г., когда оборонные расходы страны составили $135 млрд. По данному показателю страна заняла второе место в мире после США.

Примечательно, что в прошлом году темпы роста военного бюджета Поднебесной несколько замедлились. Для сравнения: в 2015 г. он увеличился на 10,1%, в 2014 г. – на 12,2%, в 2013 г. – на 10,7%, в 2012 г. – на 11,2%, в 2011 г. – на 12,7%.

По официальным данным, при составлении военного бюджета Поднебесной учитывались два фактора: нужды страны на военное строительство и экономическая ситуация. Власти Китая подчеркивают, что модернизация вооружений и реформа армии направлена на защиту безопасности государства и граждан.

В сентябре 2015 г. правительство КНР объявило о планах по сокращению численности вооруженных сил на 300 000 человек из небоевого состава до 2018 г. Тем не менее, китайская армия в 2 млн человек остается крупнейшей в мире.

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