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Всемирный банк предоставит Аньхою $150 млн на автодороги
Новости дня

Всемирный банк предоставит Аньхою $150 млн на автодороги

23.02.2017 04:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – Всемирный банк выделит Китаю кредит в объеме $150 млн. Эти средства планируется потратить на содержание автодорог в восточно-китайской провинции Аньхой.



КНР находится на втором месте в мире по протяженности автомобильных дорог. Однако в сфере содержания этих трасс странна сталкивается с такими проблемами, как недостаток средств и невысокий уровень маркетизации. По мнению экспертов Всемирного банка, эти проблемы особенно актуальны в провинции Аньхой.

В течение 2017-2023 гг. в Аньхое планируется реализовать проект качественного содержания автодорог. На эти цели потребуется более $290 млн, из которых свыше $140 млн предоставит правительство Поднебесной. Еще $150 млн предоставит Всемирный банк в качестве кредита.

Ранее сообщалось, что за 2016 г. объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.

В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.

На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.

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