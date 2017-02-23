За 2016 г. сократился турпоток китайских туристов в Швейцарию

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23.02.2017 06:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., в гостиницах Швейцарии остановились 1,13 млн китайских туристов. Это на 250 000 человек меньше, чем в 2015 г., сообщило Федеральное статистическое бюро Швейцарии.

Китай вышел на пятое место по объему турпотока в Швейцарию.



Всего за прошлый год в швейцарских гостинцах останавливались 35,5 млн человек. Данный показатель сократился на 0,3% в годовом сопоставлении. Из указанного объема 16,2 млн человек являются швейцарцами. А 19,3 млн человек были иностранными путешественниками. Это на 1,5% меньше, чем годом ранее.



Главное причиной сокращения турпотока в Швейцарию стали террористические угрозы в Европе.



Ранее сообщалось, что в прошлом году туризм принес Китаю 4,69 трлн юаней. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г. По данным Всемирной туристической организации, в прошлом году вклад туристической отрасли КНР в китайскую экономику достиг 11%.



За 2016 г. китайские граждане совершили 4,44 млрд туристических поездок внутри своей страны. Это на 11% больше, чем годом ранее. Доходы от внутреннего туризма в КНР достигли 3,9 трлн юаней ($565 млрд) с приростом на 14% в годовом сопоставлении.