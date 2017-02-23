В 45 городах Китая подорожало коммерческое жилье

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23.02.2017 08:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – В январе 2017 г. цены на новое коммерческое жилье в КНР выросли по сравнению с предыдущим месяцем в 45 из 70 крупных и средних городов страны, сообщило Государственное статистическое управление Китая.

Китайский рынок стабилизируется после того, как власти страны приняли ряд мер по сдерживанию роста цен на недвижимость.



Ранее сообщалось, что в январе 2017 г. площадь проданной недвижимости в Китае сократились на 36,7% относительно уровня декабря 2016 г. В годовом сопоставлении показателей сокращение продаж достигло в среднем 27,3%.



В Пекине и Шэньчжэне падение составило 50%. Дело в том, что в Пекине с 1 января этого года банки подняли процентные ставки по ипотекам на первое жилье. В Шэньчжэне с 19 января 2017 г. стоимость жилья на первичном рынке недвижимости увязали со средней ценой жилья в округе. Кроме того, в Чунцине с 6 февраля текущего года в целом ужесточили политику в сфере недвижимости.



По данным Государственного статистического управления КНР, в конце 2016 г. цены на первичном рынке недвижимости в стране замедили рост. В октябре прошлого года стоимость нового жилья выросла в 62 из 70 крупных и средних городов Китая, в ноябре – в 55, а в декабре – только в 46.