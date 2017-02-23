В Маньчжоули начался регулярный импорт сжиженного газа из РФ

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23.02.2017 10:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – Через крупнейший на китайско-российской границе погранпереход Маньчжоули (Маньчжурия) начались регулярные поставки в Китай российского сжиженного углеводородного газа. В КНР поступила первая партия объемом 32,5 т общей стоимостью $15 100.

По данным Управления миграционного и карантинного контроля автономного района Внутренняя Монголия, в конце 2015 г. через Маньчжоули состоялась тестовая поставка указанного топлива из России.



Российский сжиженный газ отличает низкая цена, отсутствие примесей, достаточное содержание пропана и высокая эффективность сгорания.



Ранее сообщалось, что Китай инвестирует 50 млрд юаней ($7,3 млрд) в строительство объектов по использованию метана в сельской местности. Таким образом китайские власти продолжают развивать проекты, призванные повысить долю чистой энергии в общем энергопотреблении страны.



До 2020 г. в КНР планируется реализовать 3150 крупных проектов, связанных с использованием метана. Существующие мощности по производству метана в стране будут увеличены на 4,9 млрд куб. м. Пользу от реализации этих проектов ощутят 230 млн жителей сельской местности Поднебесной.



К 2020 г. объем спроса на природный газ в Китае составит 269 млрд куб. м. При этом к 2030 г. объем потребления нефти в Китае может достичь 680 млн т ежегодно.