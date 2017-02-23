Увеличились доходы районов освоения высоких технологий в КНР

Новости дня

23.02.2017 12:00

Пекин, 23 февраля /ChinaPRO.ru/ – В Китае действуют 146 районов освоения высоких и новых технологий. По итогам 2016 г., их операционные доходы составили 28,3 трлн юаней ($4,1 трлн). Это на 11,5% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство наука и техники КНР.

Объем валовой продукции в указанных районах увеличился до 20,5 трлн юаней с приростом на 10,3% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. доходы от прав на интеллектуальную собственность в КНР должны увеличиться в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2015 г. Как ожидается, это станет возможным благодаря применению новых научно-технических достижений. Таким образом, китайские предприятия получат дополнительные доходы от продаж в размере свыше 4,8 трлн юаней ($716 млрд).



В частности, за ближайшие четыре года в стране будут совершены 60 важных научно-технических прорывов. Среди них – проекты, касающиеся восстановления и воссоздания органов человека, контроля над загрязнением воды, изучения образцов, взятых с поверхности Луны, астрономического наблюдения обратной стороны спутника Земли с помощью низкочастотного радиотелескопа, а также разработки наземной системы зондирования Марса.



В 2016 г. Государственный фонд естественных наук Китая получил 177 551 заявку на финансирование, из которых 38 160 удовлетворены. На эти цели из госбюджета КНР выделено 18,32 млрд юаней ($2,76 млрд).



Государственный фонд естественных наук Китая поддерживает фундаментальные исследования.