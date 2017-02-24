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Mercedes-Benz отозвал c китайского рынка 59 автомобилей
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Mercedes-Benz отозвал c китайского рынка 59 автомобилей

24.02.2017 04:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – Автоконцерн Mercedes-Benz отозвал с китайского рынка 59 автомобилей. Эта мера вызвана дефектом в электрическом усилителе руля, сообщило Главное управление технического и карантинного контроля над качеством товаров КНР.



Отзыв коснулся 29 автомобилей, выпущенных с 4 июля 2013 г. по 3 марта 2015 г., а также 30 автомобилей, собранных в период с 16 июня 2014 г. по 27 июня 2015 г.

Неисправность в электроусилителе руля может привести к столкновению и возгоранию автомобилей. Замена дефектных деталей в отозванных автомобилях будет произведена за счет компании.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., с китайского рынка было отозвано более 10 млн проблемных автомобилей. Среди основных причин отзывов указываются дефекты амортизационных подушек и ремней безопасности, двигателей и кузовов. В частности, 64 отзыва коснулись 6,43 млн машин. В них необходимо было устранить проблемы с амортизационными подушками и ремнями безопасности. Из-за проблем с двигателем было отозвано 2,42 млн автомобилей (28 отзывов), из-за неполадок с кузовом – 852 900 автомобилей (29 отзывов).

За прошлый год автопроизводители потратили 21 млрд юаней на устранение дефектов в отозванных автомобилях.

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