КНР разрешил ввоз крупного рогатого скота из Австралии

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24.02.2017 06:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – Китайские власти разрешили ввоз в страну живого крупного рогатого скота из Австралии. Первая партия из 1195 голов уже доставлена морем в восточно-китайскую провинцию Шаньдун.

Эти животные после прохождения необходимых формальностей в течение 14 дней пойдут на убой. Ранее в КНР было разрешено ввозить лишь мороженное мясо из Австралии.



Австралия стала первой страной, получившей разрешение на импорт в Китай живого крупного рогатого скота. Договоренность об этом стороны достигли в ноябре 2014 г.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.