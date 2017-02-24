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"Сина Вэйбо" нарастил доходы в 2016 г. на 37%
Новости дня

"Сина Вэйбо" нарастил доходы в 2016 г. на 37%

24.02.2017 10:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., популярный в Китае микроблог "Сина Вэйбо", который является китайским аналогом Twitter, получил доходы в размере $655,8 млн. Это на 37% больше, чем годом ранее.



Доходы выросли благодаря спросу на рекламу и маркетинг. В прошлом году это направление принесло микроблогу $571 млн с приростом на 42% в годовом сопоставлении.

К концу декабря 2016 г. у "Сина Вэйбо" насчитывалось 313 млн пользователей в месяц. Данный показатель увеличился на 33% относительно уровня 2015 г. При этом 90% пользователей посещают микроблоги с мобильных устройств.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.

Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.

В частности, к концу 2016 г. онлайн-услугами по доставке еды на дом пользовались 209 млн китайцев. На их долю приходится 28,5% от общего количества интернет-пользователей в стране. При этом 194 млн человек заказывали еду через мобильные телефоны.

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