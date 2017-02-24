Грузооборот портов Поднебесной увеличился на 4,8%

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24.02.2017 12:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – За январь 2017 г. грузооборот портов Китая достиг 708,03 млн т. Это на 4,8% больше, чем в январе 2016 г., сообщило Государственное бюро статистики КНР.

Объем перевалки внешнеторговых грузов за первый месяц текущего года составил 304,27 млн т. Данный показатель вырос на 6,4% в годовом сопоставлении. А объем перевалки каботажных грузов в портах Поднебесной составил 403,76 млн т с приростом на 3,6%.



В 2016 г. грузооборот китайских портов достиг 8,08 млрд т. Это на 3% больше, чем в 2015 г. При этом объем перевалки внешнеторговых грузов увеличился на 4% и составил 3,37 млрд т, а каботажных грузов – на 2,6%, до 4,71 млрд т.



Ранее сообщалось, что за январь-октябрь 2016 г. объем грузооборота портов Китая составил 6,74 млрд т. Это на 2,7% больше, чем за январь-октябрь 2015 г. За десять месяцев прошлого года объемы перевалки внешнеторговых грузов в китайских портах достигли 2,81 млрд т, показав рост на 3,4% в годовом сопоставлении. В то же время перевалка каботажных грузов составила 3,93 млрд т, увеличившись на 2,2% относительно уровня десяти месяцев 2015 г.



В частности, только за октябрь 2016 г. грузооборот портов Поднебесной достиг 681 млн т. Это на 7% больше, чем годом ранее. Объем перевалки внешнеторговых грузов составил 279 млн т с приростом на 5%, а каботажных – 402 млн т с увеличением на 8%.



Объем перевозок на водном транспорте Китая за десять месяцев 2016 г. вырос на 2% относительно аналогичного показателя 2015 г. – до 5,19 млрд т. Грузооборот в этом секторе увеличился на 4%, достигнув 7,87 трлн т-км.