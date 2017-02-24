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Air China открывает прямое авиасообщение Барселона – Шанхай
Новости дня

Air China открывает прямое авиасообщение Барселона – Шанхай

24.02.2017 15:00

Пекин, 24 февраля /ChinaPRO.ru/ – Air China с 5 мая 2017 г. откроет прямое авиасообщение Барселона – Шанхай. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям.



На маршруте будут работать самолеты Airbus 330-200 с 16 местами бизнес-класса и 239 местами эконом-класса.

Ранее, три года назад, Air China открыла перелеты между Барселоной и Пекином. Они осуществляются четыре раза в неделю с промежуточной остановкой в Вене.

Air China является общенациональной китайской авиакомпанией. В ее распоряжении 590 пассажирских и грузовых самолетов. Компания обслуживает 378 маршрутов, в том числе –102 международных, 14 региональных и 262 внутренних. Лайнеры Air China курисируют в 176 городов на территории 41 страны мира.

Ранее сообщалось, что в 2015 г. объем внутренних авиаперевозок в Поднебесной вырос на 10,8%, на авиалиниях между Китаем и США – на 8-10%, между КНР и странами Европы – на 7-9%, а странами Азиатско-Тихоокеанского региона – на 2-4%. Количество транспортных аэропортов Китая превышает 230, а объем пассажироперевозок – 450 млн человек.

В ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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