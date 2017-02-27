В КНР продолжился рост объема железнодорожных грузоперевозок

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27.02.2017 04:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом в Китае достиг 311 млн т. Это на 10,4% больше, чем в январе 2016 г., сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Объем железнодорожных грузоперевозок в Поднебесной растет на протяжении шести месяцев подряд.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. объем коммерческих грузоперевозок в стране достиг 43,3 млрд т. Это на 5,7% больше, чем в 2015 г. Так, в прошлом году количество экспресс-отравлений составило 31,35 млрд посылок с приростом на 51,7%. Грузооборот ведущих портов страны достиг 11,8 млрд т. Он увеличился на 3,2% в годовом сопоставлении.



На долю железнодорожных пассажирских перевозок в КНР за 2016 г. пришлось 14,7% от всех перевозок транспортом страны с увеличением на 1,6%. Аналогичный показатель для воздушных пассажирских перевозок составил 2,5% с приростом на 0,3%.



За прошлый год объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.



В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.



На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.