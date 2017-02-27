Торговля между Монголией и Китаем увеличилась на 36,1%

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27.02.2017 06:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., взаимный торговый оборот между Монголией и Китаем составил $479,7 млн. Это на 36,1% больше, чем в январе 2016 г., сообщил Центральный банк Монголии.

За первый месяц текущего года объем торговли Монголии с Россией достиг $84,3 млн с приростом на 58,8% в годовом сопоставлении.



В целом общий объем внешнеторгового оборота Монголии достиг $705,7 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешняя торговля страны выросла на $177,4 млн, или на 33,6%. При этом монгольский импорт увеличился на $78 млн, а экспорт – на $99,4 млн.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.