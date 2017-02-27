Инвестиции в железные дороги Китая превысили $117,86 млрд

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27.02.2017 08:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем капиталовложений Китая в основные фонды в железнодорожном строительстве составил 801,5 млрд юаней ($117,86 млрд). Инвестиций в железнодорожное строительство КНР на протяжении трех лет превышают 800 млрд юаней.

По данным Китайской железнодорожной корпорации, за прошлый год в Поднебесной введены в эксплуатацию железнодорожные линии протяженностью 3281 км. Кроме того, начата реализация 46 железнодорожных проектов.



К концу 2016 г. протяженность железных дорог в стране достигла 124 000 км, в том числе скоростных железнодорожных магистралей – более 22 000 км.



В 2017 г. капиталовложения в железнодорожное строительство на территории КНР составят примерно 800 млрд юаней. В текущем году будут введены в эксплуатацию железные дороги протяженностью 2100 км, а также начнется реализация 35 новых проектов.



Ранее сообщалось, что за прошлый год объем капиталовложений в основные фонды в транспортной сфере КНР достиг 2,85 трлн юаней ($419 млрд). В частности, в сферу железнодорожного строительства поступило 801,5 млрд юаней, в автодорожное строительство – более 1,77 трлн юаней. Это на 7,7% больше, чем годом ранее.



В прошлом году в Поднебесной проложены или реконструированы сельские дороги общей протяженностью 293 000 км.



На развитие водного транспорта страны за 2016 г. потрачено 189,4 млрд юаней, а гражданской авиации – 77 млрд юаней.