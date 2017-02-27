Торговля услугами КНР в 2016 г. выросла на 14,2%

Новости дня

27.02.2017 12:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – По итогам 2016 г., объем торговли услугами Китая достиг 5,25 трлн юаней ($764 млрд). Это на 14,2% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

Поднебесная находится на втором месте в мире по данному показателю. В прошлом году доля торговли услугами во внешней торговле страны достигла 18%. Это на 2% выше уровня 2015 г.



Так, объем торговли услугами со специальным административным районом Сянган (Гонконг) достиг $200 млрд, а с США – более $100 млрд. Пассивное сальдо Китая в торговле услугами с США достигло $52,3 млрд, и данный показатель стал самым высоким среди всех торговых партнеров КНР.



Объем торговли услугами Поднебесной со странами Экономического пояса Шелкового Пути достиг $122,2 млрд. В частности, самый стремительный рост продемонстрировал экспорт китайских услуг с высокой добавленной стоимостью – рекламных, ремонтных и финансовых. Они прибавили, соответственно, 47%, 48% и 50% в годовом сопоставлении.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.