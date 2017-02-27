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На развитие региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй выделено $143 млрд
Новости дня

На развитие региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй выделено $143 млрд

27.02.2017 15:00

Пекин, 27 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Банк развития Китая выделил на развитие северо-китайского региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй кредит в объеме 984 млрд юаней ($143 млрд).



Из указанных средств 13 млрд юаней пошли на реализацию строительных и инфраструктурных проектов в поселке Лучэн, на территории района Тунчжоу, к востоку от Пекина. В этом районе сейчас создается административный субцентр китайской столицы.

За 2014-2016 гг. Банк развития Китая предоставил указанному региону кредиты в размере 1,54 трлн юаней. На эти средства приходится 18,6% от общего объема выданных банком кредитов за указанный период.

В апреле 2015 г. в Поднебесной был утвержден план развитии региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй. В частности, предполагается, что китайская столица превратится в национальный политический и культурный центр и центр международных обменов, а также центр технологических инноваций.

Город центрального подчинения Тяньцзинь станет национальным центром исследований и разработок для обрабатывающей промышленности, узлом морских перевозок на севере Китая, зоной демонстрации финансовых инноваций и пилотной зоной дальнейших реформ и повышения открытости внешнему миру.

Как сообщалось, на территории региона Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй в 2017 г. планируется реализовать 20 крупных проектов. На эти цели будут выделены средства в объеме 121,7 млрд юаней ($17,63 млрд). Свои инвестиции в реализацию указанных проектов готовы направить 55 предприятий центрального подчинения КНР.

Запланированные мероприятия предполагают развитие обрабатывающей промышленности, а также предприятий в стратегически новых отраслях и сфере услуг.

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