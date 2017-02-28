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За год в Китае ликвидированы более 500 подпольных банков
Новости дня

За год в Китае ликвидированы более 500 подпольных банков

28.02.2017 04:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. в Китае ликвидированы свыше 500 нелегальных банковских структур. Борьбу с ними ведут органы правопорядка. По итогам прошлого года, незаконная банковская деятельность фигурировала в более чем 380 крупных делах, по которым задержано 800 подозреваемых. Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.



В деятельности ликвидированных нелегалов использовались денежные средства в объеме 900 млрд юаней ($130,8 млрд).

Подпольные банковские конторы являются главным средством отмывания денег и незаконного трансграничного обращения финансов.

За 2016 г. Департамент по борьбе с экономическими преступлениями Министерства общественной безопасности КНР провел три спецоперации по борьбе с незаконным обращением денежных средств.

Ранее сообщалось, по итогам января 2017 г., в Китае объем кредитов, выданных в национальной валюте, вырос на 2,03 трлн юаней ($298 млрд). В начале текущего года остаток задолженности по безнадежным кредитам, выданным коммерческими банками Китая, достиг более 1,51 трлн юаней ($222 млрд). Это на 18,3 млрд юаней больше, чем к концу сентября 2015 г. К концу декабря 2016 г. коэффициент безнадежных кредитов составил 1,74%, снизившись 0,02% относительно уровня сентября прошлого года.

В 2016 г. чистая прибыль коммерческих банков Поднебесной превысила 1,64 трлн юаней. Это на 3,54% больше, чем в 2015 г.

Совокупный объем активов банковско-финансовых учреждений страны в юанях и иностранной валюте к концу прошлого года составлял 232 трлн юаней с приростом на 15,8% в годовом сопоставлении, а пассивов – 215 трлн юаней с увеличением на 16%.

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