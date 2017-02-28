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К 2020 г. производство золота в КНР составит 500 т в год
Новости дня

К 2020 г. производство золота в КНР составит 500 т в год

28.02.2017 06:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае планируется увеличить объем производства золота до 500 т в год. Сейчас аналогичный показатель составляет немногим более 450 т. Такие цели поставлены в Программе развития золотодобывающей отрасли КНР на 2016-2020 гг., опубликованной Министерством промышленности и информатизации страны.



В ближайшие четыре года добыча золота в Поднебесной будет расти в среднем на 3% ежегодно.

Страна на протяжении 10 лет является крупнейшим производителем золота в мире, а также четыре года подряд китайцы становятся крупнейшими потребителями драгоценного металла.

По итогам 2016 г., объем производства золота в Китае составил 453,5 т. Это на 0,76% больше, чем в 2015 г. Потребление драгоценного металла в стране за прошлый год достигло 975,4 т.

В 2016 г. мировой спрос на золото составил 4309 т. Данный показатель вырос на 2% в годовом сопоставлении. Он стал рекордным за период с 2013 г.

Примечательно, что в планах китайских властей – модернизировать золотодобывающую промышленность путем снижения количества золотодобывающих шахт с 600 до 450 единиц. При этом к концу 2020 г. будут сокращены устаревшие производственные мощности объемом 40 т.

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