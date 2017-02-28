В 2016 г. 248 предприятий Китая провели IPO

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28.02.2017 08:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами заявки 280 предприятий на проведение первичного размещения акций на фондовой бирже (IPO). В частности, 248 компаний, совершивших IPO в прошлом году, привлекли в общей сложности 163 млрд юаней ($23,7 млрд).

Всего в прошлом году публичные компании привлекли через рефинансирование 1,34 трлн юаней. При этом 261 компания увеличила свой капитал за счет сделок слияния и поглощения.



По итогам 2016 г., более 10 000 компаний разместили свои акции в общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эти фирмы привлекли средства в размере 139,1 млрд юаней.



В прошлом году оживился и рынок облигаций, на который поступили ценные бумаги общим объемом 2,7 трлн юаней.



Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки 12 компаний на первичное публичное размещение (IPO) акций на общую сумму 7 млрд юаней (более $1 млрд).



Так, шесть из указанных компаний включены в список основных котировок на Шанхайской фондовой бирже, две – разместят свои акции в секторе малого и среднего бизнеса на Шэньчжэньской фондовой бирже, четыре – на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext, аналогичной NASDAQ.



В течение февраля этого года на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.