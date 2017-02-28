Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2016 г. 248 предприятий Китая провели IPO
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2016 г. 248 предприятий Китая провели IPO
Новости дня

В 2016 г. 248 предприятий Китая провели IPO

28.02.2017 08:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами заявки 280 предприятий на проведение первичного размещения акций на фондовой бирже (IPO). В частности, 248 компаний, совершивших IPO в прошлом году, привлекли в общей сложности 163 млрд юаней ($23,7 млрд).



Всего в прошлом году публичные компании привлекли через рефинансирование 1,34 трлн юаней. При этом 261 компания увеличила свой капитал за счет сделок слияния и поглощения.

По итогам 2016 г., более 10 000 компаний разместили свои акции в общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эти фирмы привлекли средства в размере 139,1 млрд юаней.

В прошлом году оживился и рынок облигаций, на который поступили ценные бумаги общим объемом 2,7 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами одобрил заявки 12 компаний на первичное публичное размещение (IPO) акций на общую сумму 7 млрд юаней (более $1 млрд).

Так, шесть из указанных компаний включены в список основных котировок на Шанхайской фондовой бирже, две – разместят свои акции в секторе малого и среднего бизнеса на Шэньчжэньской фондовой бирже, четыре – на площадке сектора инвестиционных и растущих компаний ChiNext, аналогичной NASDAQ.

В течение февраля этого года на фондовый рынок Китая поступят 10,5 млрд акции общей стоимостью 291,3 млрд юаней ($42,5 млрд). Ранее торговля этими бумагами находилась под запретом. Акции поступят на Шанхайскую и Шэньчжэньскую фондовые биржи.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320
5В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.