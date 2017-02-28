Rusal разместит в Китае панда-бонды на $145 млн

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28.02.2017 15:00

Пекин, 28 февраля /ChinaPRO.ru/ – Российская компания UC Rusal планирует разместить в Китае панда-бонды на 1 млрд юаней (около $145 млн). Срок размещения составит три года. Организатором размещения стала China International Capital Corp (CICC).

Речь идет о так называемых "Сюнмао" (панда-бонды). Эти ценные бумаги разрешается размещать в юанях на китайском рынке зарубежным структурам.



В начале февраля 2017 г. Rusal зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии облигаций для иностранных компаний на 10 млрд юаней ($1,5 млрд) сроком на семь лет. Эта российская компания станет первым зарубежным представителем бизнеса с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которого могут быть предложены инвесторам на долговом рынке Поднебесной.



Часть средств от размещения Rusal планирует направить на закупку в Китае необходимого сырья для своих предприятий.



Ранее сообщалось, что в 2016 г. Китайский комитет по контролю над ценными бумагами заявки 280 предприятий на проведение первичного размещения акций на фондовой бирже (IPO). В частности, 248 компаний, совершивших IPO в прошлом году, привлекли в общей сложности 163 млрд юаней ($23,7 млрд).



Всего в прошлом году публичные компании привлекли через рефинансирование 1,34 трлн юаней. При этом 261 компания увеличила свой капитал за счет сделок слияния и поглощения.



По итогам 2016 г., более 10 000 компаний разместили свои акции в общегосударственной системе по продаже акций малых и средних предприятий NEEQ. Это в два раза больше, чем годом ранее. Эти фирмы привлекли средства в размере 139,1 млрд юаней.



В прошлом году оживился и рынок облигаций, на который поступили ценные бумаги общим объемом 2,7 трлн юаней.