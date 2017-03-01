В КНР 86% потребителей используют мобильные платежи

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01.03.2017 04:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – В Китае 86% потребителей используют системы мобильных платежей – то есть, они оплачивают свои покупки при помощи смартфонов. По данному показателю КНР является мировым лидером. Таковы данные американской корпорации Nielsen.

По итогам 2016 г., общий объем платежей, совершенных через мобильные устройства в Поднебесной, достиг 38 трлн юаней ($5,58 трлн). Это в два раза больше, чем в 2015 г. В США аналогичный показатель в 50 раз меньше, чем в Китае.



По данным китайской Ассоциации платежей и клиринга, 60% пользователей страны оплачивают свои квитанции минимум раз в неделю через мобильные платежи, а подавляющее большинство сделок представляют собой микроплатежи.



Ранее сообщалось, что к концу 2016 г. армия пользователей Интернета в Китае достигла 731 млн человек. Это сопоставимо с численностью населения всей Европы. За 2016 г. в Поднебесной стало на 42,99 млн больше интернет-пользователей, чем годом ранее. Темпы роста достигли 6,2%.



Таким образом, по итогам прошлого года, услугами Глобальной Сети пользовалось 53,2% граждан КНР. Это на 3,1% больше, чем в среднем по всему миру. Кроме того, китайский показатель на 7,6% превысил численность интернет-пользователей в Азии.