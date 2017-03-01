Доходы экспресс-доставки в Китае к 2020 г. составят $116,5 млрд

Новости дня

01.03.2017 06:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае методом экспресс-доставки будет отправляться 70 млрд посылок в год. Доход предприятий этой отрасли составит $116,5 млрд. Такие цели обозначены в Плане развития экспресс-доставки в КНР на ближайшие четыре года, который опубликовала китайская Государственная почта.

В 2016 г. в Поднебесной совершено 31,35 млрд доставок. Это на 51,7% больше, чем в 2015 г. Прибыль в этой сфере составила $58,3 млрд с приростом на 44,6% в годовом сопоставлении.



Китайская отрасль экспресс-доставки развивается на протяжении шести лет подряд со средним годовым приростом в 50%. В этой сфере в настоящее время занято 2 млн человек.



Ранее сообщалось, что до 2020 г. весь Китай будет охвачен системой экспресс-доставки. Для развития системы планируется построить авиационный транспортный узел для экспресс-отправлений и создать специализированные логистические парки. Службы экспресс-доставки страны также будут развивать сотрудничество с коллегами из других государств.



Напомним, что за одиннадцать месяцев 2016 г. доходы почтовых служб и курьерских компаний КНР вышли на уровень в 354,41 млрд юаней ($51,33 млрд). Они увеличились на 44,3% в годовом сопоставлении.



За последние 10 лет Китай стал самым быстрорастущим в мире рынком почтовых услуг. По итогам последнего десятилетия, доходы от почтовых операций выросли в 10,4 раза. Кроме того объем сделок в почтовой отрасли Поднебесной увеличился в 7,3 раза.