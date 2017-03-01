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Европа вводит антидемпинговые пошлины на сталь из КНР
Новости дня

Европа вводит антидемпинговые пошлины на сталь из КНР

01.03.2017 10:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – Еврокомиссия вводит окончательные антидемпинговые пошлины на стальную продукцию, поступающую в страны Европейского Союза из Китая. Дополнительные сборы в размере 65-73% будут действовать в отношении толстых стальных листов китайского производства.



Еврокомиссия приняла решение наложить окончательные антидемпинговые пошлины, которые равны предварительным, введенным еще в октябре 2016 г.

Еврокомиссия провела расследование и пришла к выводу, что китайские компании серьезно демпингуют на рынке Евросоюза. Таким образом они наносят ущерб европейским производителям, сообщило европейское ведомство.

Оно также напомнило, что сейчас в Европе действует 41 защитная мера в сфере стального производства, из которых 18 приходится на продукцию из Поднебесной.

Ранее сообщалось, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство сократил выпуск металла на 45 млн т.

В частности, в 2017 г. северо-китайская провинция Хэбэй планирует сократить выплавку стали на 15,62 млн т, а чугуна – на 16,24 млн т. Администрация провинции действует в рамках плана, который предполагает, что с 2013 по 2017 гг. выплавка стали и чугуна в Хэбэе должна сократиться на 60 млн т, производство цемента – на 61 млн т, угля – на 40 млн т, а листового стекла – 36 млн ящиков. Таким образом власти борются с загрязнением окружающей среды.

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