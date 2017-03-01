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По мосту Нижнеленинское – Тунцзян будут перевозить 5 млн т грузов
Новости дня

По мосту Нижнеленинское – Тунцзян будут перевозить 5 млн т грузов

01.03.2017 15:00

Пекин, 1 марта /ChinaPRO.ru/ – На первом этапе после сдачи железнодорожного моста между населенным пунктом Нижнеленинское в России и городом Тунцзян в Китае планируется перевозить до 5 млн т грузов. В дальнейшем грузопоток будет увеличен до 20 млн т. Об этом заявили власти Еврейской автономной области РФ, на территории которой находится Нижнеленинское.



Мост через реку Хэйлунцзян (Амур) планируется ввести в эксплуатацию в июне 2018 г. Вблизи этого объекта с российской стороны планируется строительство гостиницы, выставочного комплекса, завода по переработке сои, деревообработке и другой инфраструктуры.

К этим проекта повышенный интерес проявляет китайская сторона. Предприниматели из Поднебесной уже создали в Еврейской автономной области два лесоперерабатывающих предприятия.

Инвестиции в создание железнодорожного моста с российской стороны составляют 9 млрд рублей. Он будет предназначен исключительно для грузов. Длина сооружения составит 2,2 км, из которых 0,3 км – российская часть.

Ранее сообщалось, что китайская сторона уже построила свою часть моста протяженностью почти 1800 м. Российскую часть длиной в 300 м возводит генподрядчик «УСК Мост», входящий в группу СК «Мост». Завершение работ намечено на первый квартал 2018 г.

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