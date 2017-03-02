На пенсионеров Сянгана потратят $9,7 млрд

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02.03.2017 04:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – В специальном административном районе Сянган (Гонконг) на улучшение социального обеспечения пожилых людей в 2017 г. планируется потратить 75,3 млрд сянганских долларов ($9,7 млрд). Об этом сообщили в Управлении по делам труда и социального обеспечения администрации региона.

За 2012-2013 гг. ассигнования на эти цели составили 43,6 млрд сянганских долларов ($5,61 млрд).



По итогам 2006-2016 гг. доля пожилых людей в возрасте от 65 лет среди населения Гонконга выросла с 12% до 16%.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. китайские власти планируют полностью открыть свой рынок услуг по уходу за пожилыми людьми. Как ожидается, благодаря дополнительной конкуренции будет расширено предложение продукции и услуг на рынке, а также повышено их качество.



В настоящее время население Китая стареет. В стране проживает более 220 млн человек старше 60 лет. На их долю приходится 16,1% от общей численности населения страны, и эта доля неуклонно растет.



В то же время 15,3% китайских стариков нуждаются в профессиональном уходе. Это в два раза больше, чем в 2000 г.