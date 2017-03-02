Внешняя торговля Внутренней Монголии выросла на 18%

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02.03.2017 06:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., внешняя торговля китайского региона Внутренняя Монголия достигла $1,06 млрд. Это на 18% больше, чем в январе 2016 г., сообщило Управление коммерции этого автономного района КНР.

Январский экспорт Внутренней Монголии вырос на 4,3%, а импорт – на 26,5% в годовом сопоставлении. В общем объеме внешней торговли региона 51,8% приходится на Монголию и Россию.



Так, внешнеторговый оборот с Монголией за первый месяц текущего года составил $297 млн, а с Россией – $252 млн.



В частности, Внутренняя Монголия закупает за границей уголь – в январе 2017 г. его стоимость составила $159 млн. Это в три раза больше, чем годом ранее. Кроме того, китайский регион импортирует пиломатериалы: за первый месяц текущего года их стоимость достигла $98 млн с приростом на 41,7%.



На экспорт Внутренняя Монголия отправляет нелегированную листовую сталь – поставки этого товара увеличились в 6,4 раза, а также листовые сплавы – прирост на 72,7%.



Ранее сообщалось, что по итогам января 2017 г., взаимный торговый оборот между Монголией и Китаем составил $479,7 млн. Это на 36,1% больше, чем в январе 2016 г.



За 2016 г. объем внешней торговли товарами КНР составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так, в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.