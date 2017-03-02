Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / В 2016 г. в Поднебесной стало на 12,4 млн меньше бедных
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
В 2016 г. в Поднебесной стало на 12,4 млн меньше бедных
Новости дня

В 2016 г. в Поднебесной стало на 12,4 млн меньше бедных

02.03.2017 08:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. бедное население Китая сократилось на 12,4 млн человек. Это на 2,4 млн больше, чем планировалось. Таковы официальные данные.



В прошлом году из центрального и провинциальных бюджетов Китая было выделено 100 млрд юаней на борьбу с бедностью в стране. К концу 2016 г. остатки по кредитам, выданным беднейшим районам Поднебесной, превысили 2,48 трлн юаней. По итогам прошлого года, данный показатель вырос на 818,1 млрд юаней.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.

К 2020 г. объем фонда будет увеличен до 100 млрд юаней. Эта организация подчиняется холдинговой компании "Госкорпорация развития и инвестиций". К настоящему времени фонд потратил более 1,4 млрд юаней на реализацию шести проектов в области аграрного и лесного хозяйства, а также торговли сельхозпродукцией.

Китайские власти поставили цель к 2020 г. полностью ликвидировать нищету в стране.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320
5В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.