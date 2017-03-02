В 2016 г. в Поднебесной стало на 12,4 млн меньше бедных

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02.03.2017 08:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. бедное население Китая сократилось на 12,4 млн человек. Это на 2,4 млн больше, чем планировалось. Таковы официальные данные.

В прошлом году из центрального и провинциальных бюджетов Китая было выделено 100 млрд юаней на борьбу с бедностью в стране. К концу 2016 г. остатки по кредитам, выданным беднейшим районам Поднебесной, превысили 2,48 трлн юаней. По итогам прошлого года, данный показатель вырос на 818,1 млрд юаней.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. Китайский фонд по ликвидации бедности планирует потратить 5 млрд юаней ($722 млн) на профильные проекты в китайских регионах. Фонд с активами в размере 12 млрд юаней создан в октябре 2016 г. группой из 51 государственного предприятия КНР.



К 2020 г. объем фонда будет увеличен до 100 млрд юаней. Эта организация подчиняется холдинговой компании "Госкорпорация развития и инвестиций". К настоящему времени фонд потратил более 1,4 млрд юаней на реализацию шести проектов в области аграрного и лесного хозяйства, а также торговли сельхозпродукцией.



Китайские власти поставили цель к 2020 г. полностью ликвидировать нищету в стране.