Февральский PMI в сфере услуг КНР опустился до 54,2%

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02.03.2017 10:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики – сфере услуг Китая – составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года, когда он достигал 54,6%, сообщил Госстат КНР.

Индекс PMI в сфере услуг Поднебесной держится выше 54% на протяжении пяти месяцев подряд. По итогам 2016 г., на долю услуг во внутреннем валовом продукте (ВВП) страны приходилось 51,6%.



Ранее сообщалось, что PMI выше 50% говорит о росте экономики, ниже 50% – о сокращении. Согласно официальным данным, в январе текущего года PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР составил 54,6%. Это на 0,1% выше, чем в декабре 2016 г. При этом PMI в производственном секторе Поднебесной составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре прошлого года.



Напомним, что в ноябре 2016 г. PMI в секторе необрабатывающей промышленности КНР составил 54,7%. Это на 0,7% больше, чем в октябре текущего года. Кроме того, ноябрьский PMI в секторе обрабатывающей промышленности Китая составил 51,7%. Это на 0,5% больше, чем в октябре 2016 г.