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В 2016 г. Китай поддержал учащихся на $24,7 млрд
Новости дня

В 2016 г. Китай поддержал учащихся на $24,7 млрд

02.03.2017 12:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов, сообщило Министерство образования КНР.



Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников Поднебесной с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.

Ранее сообщалось, что более 556,44 млрд юаней ($86,9 млрд) из китайского бюджета было потрачено на помощь 410 млн школьников и студентов в течение 2010-2014 гг.

До 2020 г. 3,3 млн сельских учителей Китая пройдут учебные курсы повышения квалификации в соответствии с их потребностями общим объемом 360 часов. Обучение планируется проводить либо дистанционно, либо в специальных центрах с участием приглашенных педагогов. Сейчас в стране насчитывается 15 млн учителей.

Между тем, КНР остается одной из самых передовых стран с высоким уровнем образования. В частности, в 2014 г. расходы на исследования и разработки в стране достигли 2,05% от внутреннего валового продукта (ВВП) страны. Это на 0,04% больше, чем в 2013 г.

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