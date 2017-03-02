В 2017 г. без работы останутся 500 000 китайских рабочих

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02.03.2017 15:00

Пекин, 2 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. работы лишатся примерно 500 000 китайских рабочих. Эти сокращения вызваны оптимизацией избыточных мощностей в угольной и сталелитейной сферах. Таковы официальные данные.

Трудоустройство этих сотрудников – приоритет для китайских властей.



Оптимизация коснулась 1900 предприятий в угольной и сталелитейной промышленности КНР. Ранее правительство страны решило проблему трудоустройства 726 000 работников.



В 2016 г. из бюджета Китая было выделено 100 млрд юаней ($15,3 млрд) на субсидирование компаний, сокращающих свои производства.



Ранее сообщалось, что к 2020 г. в Поднебесной планируется утилизировать 350 млн т возобновляемых ресурсов, в том числе – 150 млн т стального и чугунного лома, 18 млн т лома цветных металлов, 23 млн т пластмассовых отходов. Коэффициент использования макулатуры достигнет 50%.



Через четыре года в Поднебесной должна сформироваться система упорядоченного и здорового развития сферы возобновляемых ресурсов.



Напомним, что в настоящее время китайские власти проводят политику по сокращению избыточных мощностей в сталелитейной промышленности страны. В среднем годовая выплавка стали в КНР достигает 1,2 млрд т. К концу 2016 г. китайское правительство планировало сократить выпуск металла на 45 млн т.