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Снизился февральский PMI в секторе услуг Китая
Новости дня

Снизился февральский PMI в секторе услуг Китая

06.03.2017 04:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – В феврале 2017 г. в сфере услуг Китая индекс деловой активности (PMI) составил 54,2%. Это на 0,4% меньше, чем в январе текущего года, сообщили Государственное статистическое управление КНР совместно с Китайской логистической и закупочной ассоциацией.



Данный показатель пять месяцев подряд держится выше 54% . Значение PMI выше 50% говорит о росте деловой активности, а ниже – о ее спаде.

Ранее сообщалось, что по итогам февраля 2017 г., индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая составил 51,6%. Это на 0,3% больше, чем в январе текущего года.

В феврале 2017 г. в промышленности Поднебесной наблюдалось падение лишь трех из 13 субиндексов PMI. При этом остальные субиндексы росли. Особенно заметно повысились субиндексы новых заказов, производства, занятости и ожидания производственно-хозяйственной деятельности. Индекс деловой активности демонстрировал рост в 14 из 21 отрасли страны.

В январе 2017 г. индекс менеджеров по закупкам (PMI) в секторе услуг Китая снизился до 53,1%. Январский показатель незначительно сократился относительно уровня декабря 2016 г., когда он достигал 53,4%. При этом PMI в производственном секторе Поднебесной составил 51,3%. Это на 0,1% меньше, чем в декабре 2016 г.

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