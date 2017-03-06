Внешняя торговля Синьцзяна выросла на 62,6%

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06.03.2017 06:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января 2017 г., внешнеторговый оборот Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая составил $1,86 млрд. Это на 62,6% больше, чем в январе 2016 г. Таковы официальные таможенные данные.

Так, январский экспорт региона составил $1,65 млрд. Он вырос на 65,8% в годовом сопоставлении. Импорт достиг $210 млн с увеличением на 40,7%.



Внешняя торговля Синьцзяна растет на протяжении трех месяцев подряд.



Крупнейшим внешнеторговым партнером китайского региона остается Казахстан. На эту страну приходится 28,5% от общего объема внешней торговли Синьцзяна.



Из этого китайского региона на экспорт поставляются продукция электроники и машиностроения, текстильные изделия и обувь, а также зерно и аквапродукты.



К 2020 г. с целью развития внешнеторговых связей в Синьцзяне планируется построить 11 комплексных беспошлинных зон и три комплексных беспошлинных логистических центра.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.