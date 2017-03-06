Китай поставил 3 000 дверей для самолетов Аirbus

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06.03.2017 08:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – Завод авиастроительной компании Avic Chengfei Commercial Aircraft Co., Ltd., расположенный в городе Чэнду, на территории юго-западно китайской провинции Сычуань, отгрузил для корпорации Аirbus первую переднюю дверь и трехтысячную заднюю дверь для пассажирского лайнера А320.

Avic Chengfei Commercial Aircraft Co., Ltd. начала производство задних дверей для А320 в 1996 г. Сейчас китайская компания выпускает 50% этих деталей на мировом рынке.



Ранее сообщалось, что летом 2017 г. на предприятии города Тяньцзинь начнется сборка первого самолета модели A320neo, а уже в сентябре текущего года этот лайнер будет передан заказчику.



С 2017 г. на тяньцзиньском заводе планируется собирать четыре самолета A320neo в месяц. Главной особенностью этой модели является то, что она использует на 15-20% меньше топлива, чем другие машины А320.



Авиазавод по окончательной сборке самолетов был создан в Таньцзине в 2007 г. Он стал совместным предприятием корпорации Airbus, Китайской корпорации авиационной промышленности и Тяньцзиньской зоны свободной торговли. За 2008-2016 гг. на тяньцзиньском заводе собрано более 300 самолетов А320.



Напомним, что к 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. Примерно 45% спроса на новые самолеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе через 20 лет будет приходиться на китайские авиакомпании.