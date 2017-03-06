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За 2016 г. в Поднебесной выпущено 2,1 млрд мобильных телефонов
Новости дня

За 2016 г. в Поднебесной выпущено 2,1 млрд мобильных телефонов

06.03.2017 10:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – За 2016 г. объем производства мобильных телефонов в Китае достиг 2,1 млрд единиц. Это на 13,6% больше, чем в 2015 г., сообщило Министерство промышленности и информатизации КНР.



При этом за прошлый год валовая прибыль ведущих предприятий-производителей электронного оборудования и приборов Поднебесной увеличилась на 10% в годовом сопоставлении.

В частности, за 2016 г. производство оборудования для базовых станций мобильной связи увеличилось на 11,1%. При этом упал выпуск компьютеров: за прошлый год было произведено 290,09 млн микрокомпьютеров. Это на 7,7% меньше, чем годом ранее.

В то же время объем производства домашней аудио- и видеотехники в 2016 г. достиг 157,7 млн цветных телевизоров с приростом на 8,9% в годовом сопоставлении.

По итогам прошлого года, доходы предприятий, выпускающих электронное оборудование и приборы, увеличились на 8,4% относительно уровня 2015 г., а прибыль – на 12,8%.

Ранее сообщалось, что по объему поставок смартфонов потребителям в лидеры китайского рынка вышла компания Oppo. По данным консалтинговой компании IDC, за июль-сентябрь 2016 г. этот производитель обогнал Huawei и Vivo.

За июль-сентябрь прошлого года объемы поставок Oppo достигли 20,1 млн аппаратов, Vivo – 19,2 млн гаджетов, а Huawei – 18 млн смартфонов. На четвертом месте находится Хiaomi – 10 млн проданных аппаратов, на пятом – Apple с 8,2 млн смартфонов.

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