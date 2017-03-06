Между Саньей и Россией открыт новый авиамаршрут

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06.03.2017 12:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – Китайский курорт Санья, расположенный в островной провинции Хайнань, и Россию связал новый авиамаршрут. По данным администрации провинциального аэропорта Фэнхуан (Феникс), введен чартерный рейс Новосибирск – Санья – Владивосток – Санья – Красноярск.

Полеты планируется выполнять один раз в неделю.



Всего между хайнаньским аэропортом и российскими регионами действуют 10 авиалиний, которые обслуживают восемь авиакомпаний. В неделю выполняется 24 рейса в неделю.



Ранее сообщалось, что по итогам января-ноября 2016 г., южно-китайскую островную провинцию Хайнань посетили 645 500 зарубежных туристов. Это на 19,45% больше, чем за январь-ноябрь 2015 г.



Общий объем турпотока за одиннадцать месяцев прошлого года на остров достиг 53,64 млн человек. Это на 13,48% больше, чем годом ранее. Доходы провинции от туризма превысили 57,82 млрд юаней ($8,3 млрд), увеличившись на 14,97% в годовом сопоставлении.



Самой большой популярностью среди туристов пользуется город-курорт Санья. За январь-ноябрь 2016 г. там побывали 14,39 млн путешественников. Каждый провел на курорте минимум одни сутки. Данный показатель вырос на 10,28% относительно уровня за одиннадцать месяцев прошлого года.



При этом Санью посетили 385 000 зарубежных туристов. Это на 18,41% больше, чем годом ранее. Доходы города от туризма достигли 26,86 млрд юаней с приростом на 17,77%.