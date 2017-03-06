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В 2016 г. 1,29 млн сельских учителей КНР получали госпособия
Новости дня

В 2016 г. 1,29 млн сельских учителей КНР получали госпособия

06.03.2017 15:00

Пекин, 6 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. китайские власти выплачивали пособия преподавателям сельских школ в районах, где сконцентрировано наибольшое количество особо нуждающихся уездов. Таким образом финансовую помощь получили 81 000 школ и свыше 1,29 млн сельских учителей, сообщило Министерство образования КНР.



В прошлом году пособия получали 96,6% сельских учителей в бедных районах Поднебесной. Это на 14,6% больше, чем в 2015 г. Число получивших поддержку школ за 2016 г. увеличилось на 14 000, а учителей – на 346 000.

По итогам прошлого года, на эти цели местные власти страны выделили 4,43 млрд юаней. То есть – на 990 млн юаней больше, чем годом ранее. Центральное правительство ассигновало 2,98 млрд юаней – это на 700 млн юаней превысило аналогичный показатель 2015 г.

Средний размер пособия составил 284 юаня на человека. Данный показатель вырос на 22 юаня в годовом сопоставлении.

Ранее сообщалось, что в 2016 г. на материальную поддержку учащихся в Китае было направлено более 168 млрд юаней ($24,7 млрд). На эти средства оказана поддержка 90 млн школьников и студентов.

Деньги пошли на оплату обучения особо талантливых студентов и школьников Поднебесной с высоким уровнем успеваемости. Примерно 16,74 млрд юаней затрачены на учебные пособия для беднейших учащихся. В прошлом году бесплатные учебники получили более 128 млн студентов и школьников. Это на 8% больше, чем в 2015 г.

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