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К 2020 г. в Китае построят 74 новых гражданских аэропорта
Новости дня

К 2020 г. в Китае построят 74 новых гражданских аэропорта

07.03.2017 04:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – К 2020 г. в Китае планируется построить 74 новых гражданских аэропорта. Объем пассажиропотока в китайских авиакомплексах при этом вырастет до 720 млн человек в год, сообщило Управление гражданской авиацией КНР.



Кроме того, в ближайшие четыре года планируется усовершенствовать шесть главных групп региональных аэропортов в северной, северо-восточной, восточной, южно-центральной, юго-западной и северо-западной частях Поднебесной. К 2020 г. общее количество аэропортов в стране превысит 260.

В последние годы китайских пассажиров не удовлетворяла пунктуальность выполнения полетов в аэропортах КНР. В 2015 г. лишь 67% рейсов прибывали по расписанию. Управление гражданской авиацией Китая поставило задачу довести этот показатель до 80% к 2020 г.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 г. в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР будут построены девять новых аэропортов, сообщили региональные власти. Сейчас в Синьцзяне действуют 18 аэропортов. В частности, два новых аэропорта появятся в уездах Шачэ и Жоцян (Чарклык). Кроме того, планируется расширить аэропорты в городах Корла и Хэтянь. Синьцзян является лидером среди других регионов КНР по количеству аэропортов.

Как ожидается, в ближайшие 20 лет Поднебесная станет крупнейшим рынком гражданской авиации. К 2034 г. спрос на самолеты в Китае достигнет 6020 единиц. Их суммарная стоимость составит $870 млрд. По количеству сданных в эксплуатацию самолетов и рыночной стоимости Китай займет более 16% мирового рынка.

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