Вклад Поднебесной в рост мировой экономики составил 33,2%

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07.03.2017 06:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2016 г. вклад Китая в рост глобальной экономики достиг 33,2%. Страна остается главной движущей силой мирового экономического роста. Таковы официальные данные китайских властей.

По итогам прошлого года внутренний валовой продукт (ВВП) КНР достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.



Так, в 2016 г. рост американской экономики составил 1,6%, Европы – 1,7%, Японии – 0,9%, Индии – 6,6%, ЮАР – 0,3%.



Примечательно, что в прошлом году валовой национальный доход Китая вырос на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 г. В частности, добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7,8%.



В начале прошлого года правительство КНР поставило целью увеличение ВВП страны на 6,5-7%. В частности, по итогам октября-декабря 2016 г. китайская экономика выросла на 6,8%, а за июль-сентябрь – на 6,7%. На долю сектора услуг в общем объеме ВВП Поднебесной за прошлый год пришлось 51,6%.