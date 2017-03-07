Китайские инвестиции в страны Шелкового Пути достигли $50 млрд

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07.03.2017 08:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – С 2013 г. по настоящее время объем китайских инвестиций в экономику стран Шелкового Пути превысил $50 млрд. По данным Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, китайская инициатива о строительстве "Пояса и пути" получила поддержку более ста стран и международных организаций.

В рамках инициативы Китай заключил 50 межправительственных соглашений о сотрудничестве. Благодаря созданию "Пояса и пути" будет образована единая торговая инфраструктура, соединяющая страны Азии, Европы и Африки вдоль древнего Шелкового Пути.



Ранее сообщалось, что в прошлом году объем фактически использованного иностранного капитала в Поднебесной достиг 813,22 млрд юаней ($119,59 млрд). Это на 4,1% больше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, в стране было создано 27 900 предприятий с зарубежными инвестициями. Данный показатель вырос на 5% относительно уровня предыдущего года.



Напомним, что по итогам 2016 г., объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом достиг $170,11 млрд. Это на 44,1% больше, чем в 2015 г. В частности, за прошлый год прямые инвестиции китайских предприятий в страны Шелкового Пути составили $14,53 млрд.



С помощью капиталовложений из Поднебесной в 164 странах и регионах мира было создано 7961 предприятие.