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Рост ВВП Китая в 2017 г. может достичь 6,5%
Новости дня

Рост ВВП Китая в 2017 г. может достичь 6,5%

07.03.2017 10:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. рост внутреннего валового продукта (ВВП) Китая составит примерно 6,5% относительно уровня 2016 г. Такой целевой показатель установили китайские власти.



По итогам текущего года, рост потребительских цен в КНР составит приблизительно 3%, а уровень зарегистрированной безработицы в городах – 4,5%.

Ранее сообщалось, в 2016 г. вклад Китая в рост глобальной экономики достиг 33,2%. Страна остается главной движущей силой мирового экономического роста.

По итогам прошлого года внутренний валовой продукт (ВВП) КНР достиг 74,4 трлн юаней ($10,2 трлн). Это на 6,7% больше, чем в 2015 г. Между тем, этот показатель роста китайской экономики стал самым низким за период с 1991 г. Тем не менее, Поднебесная по темпам экономического развития превзошла основные экономики мира.

Так, в 2016 г. рост американской экономики составил 1,6%, Европы – 1,7%, Японии – 0,9%, Индии – 6,6%, ЮАР – 0,3%.

Примечательно, что в прошлом году валовой национальный доход Китая вырос на 6,9% по сравнению с уровнем 2015 г. В частности, добавленная стоимость в сфере услуг увеличилась на 7,8%.

За 2016 г. в Китае было создано 13,14 млн новых рабочих мест, а зарегистрированная городская безработица в конце прошлого года составила 4,02%.

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