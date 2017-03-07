В 2017 г. в Пекине закроют более 500 промпредприятий

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07.03.2017 12:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. в китайской столице планируется закрыть более 500 промышленных предприятий. Это делается в рамках борьбы с загрязнением воздуха.

Кроме того, в городе планируется сократить объем сжигания угля на 3 млн т и усилит контроль над крупными дизельными автомобилями.



Ранее сообщалось, что в 2017 г. на борьбу с загрязнением воздуха в Пекине потратят 18,22 млрд юаней ($2,64 млрд). В 2016 г. городским властям удалось снизить концентрацию вредных частиц в пекинском воздухе на 9,9% относительно уровня 2015 г. В этом году сокращение превысит 10%.



К концу прошлого когда концентрация вредных частиц в воздухе мегаполиса достигала 73 микрограмм на один кубический метр. По итогам 2017 г., аналогичный показатель должен опуститься до 60 микрограмм на один кубический метр.



В 2016 г. удалось на 13 700 т сократить выбросы летучих органических соединений, завершить реконструкцию угольных котельных столицы, которые выбрасывали до 8480 т пара в час. Кроме того, в 663 деревнях, входящих в городской округ, удалось отказаться от угля, заменив его более экологичными средствами, для выработки тепла и электроэнергии.



В текущем году на экологичную выработку энергии перейдут все 700 деревень. Из эксплуатации также планируется вывести 300 000 устаревших транспортных средств.