На внешнеторговой ярмарке в КНР заключены сделки на $2,31 млрд

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07.03.2017 15:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – Восточно-китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (East China Fair) в 27-й раз прошла в Шанхае. В рамках мероприятия заключены сделки на сумму свыше $2,31 млрд. Это на 0,28% больше, чем годом ранее.

Более половины $1,31 млрд из указанного объема приходится на представителей бизнеса Азии. Данный показатель снизился на 4,99% в годовом сопоставлении. На долю Европы и Америки пришлось $767 млн с приростом на 2,5%, Океании – $40 млн с увеличением на 0,55%, Африки – $44 млн с прибавкой в 20,5%.



Лидерами по объему заключенных экспортных сделок стали Япония, США и Республика Корея. Далее следуют в порядке убывания: Франция, Канада, Индия, Великобритания, Германия и специальный административный район Сянган (Гонконг).



East China Fair проходит с 1991 г. Она является самой крупной среди торговых ярмарок регионального уровня в Китае. В этом году на этом мероприятии побывали 22140 закупщиков из 110 стран и регионов мира. Это на 3,2% больше, чем в 2016 г. Большая часть закупщиков прибыла из стран Азии – 80%. Немногим более 17% представляют Европу и Америку.



Свыше 3900 компаний представили на ярмарке свою продукцию, в том числе – одежду, текстиль, предметы домашнего обихода.