Сделать стартовойВ избранное
www.chinapro.ru / Новости дня / На внешнеторговой ярмарке в КНР заключены сделки на $2,31 млрд
Ваш e-mail:
Имя:
Фамилия:
еженедельная рассылка новости
 Главная Тема недели Новости дня Видео Компании Люди Экспертиза Интервью Цифры Города Китая Блоги
Выставки Биржи Рынки Публицистика Что пишут Ляпы Фотогалерея Эксклюзив Жизнь в Китае (видео)
Досье Подкасты Позиция 361° Рекорды Мнения Инфографика Карикатуры Подписка Реклама
На внешнеторговой ярмарке в КНР заключены сделки на $2,31 млрд
Новости дня

На внешнеторговой ярмарке в КНР заключены сделки на $2,31 млрд

07.03.2017 15:00

Пекин, 7 марта /ChinaPRO.ru/ – Восточно-китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (East China Fair) в 27-й раз прошла в Шанхае. В рамках мероприятия заключены сделки на сумму свыше $2,31 млрд. Это на 0,28% больше, чем годом ранее.



Более половины $1,31 млрд из указанного объема приходится на представителей бизнеса Азии. Данный показатель снизился на 4,99% в годовом сопоставлении. На долю Европы и Америки пришлось $767 млн с приростом на 2,5%, Океании – $40 млн с увеличением на 0,55%, Африки – $44 млн с прибавкой в 20,5%.

Лидерами по объему заключенных экспортных сделок стали Япония, США и Республика Корея. Далее следуют в порядке убывания: Франция, Канада, Индия, Великобритания, Германия и специальный административный район Сянган (Гонконг).

East China Fair проходит с 1991 г. Она является самой крупной среди торговых ярмарок регионального уровня в Китае. В этом году на этом мероприятии побывали 22140 закупщиков из 110 стран и регионов мира. Это на 3,2% больше, чем в 2016 г. Большая часть закупщиков прибыла из стран Азии – 80%. Немногим более 17% представляют Европу и Америку.

Свыше 3900 компаний представили на ярмарке свою продукцию, в том числе – одежду, текстиль, предметы домашнего обихода.

версия для печати
отправить статью по почте добавить в блог комментарии

НОВОСТИ КИТАЯ      


 
 
БЕЗ СЛОВ: ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Дом в огне
Дом в огне
Азиатские игры в Гуанчжоу
Азиатские игры в Гуанчжоу
Разный Китай
Разный Китай
Китайский гламур
Китайский гламур
комментарии

Написать комментарий (правила)

Имя

E-mail

Комментарий

Текст с картинки
 Если вы не можете прочитать текст
на картинке - нажмите "обновить"

Предыдущие статьи
ранее в этой рубрике
1Китайские инвесторы покупают норвежскую Opera за $1,2 млрд
2"Хайнаньские авиалинии" откроют авиасообщение Пекин – Калгари
3В Ганьсу построят логистический центр для грузоперевозок в ЕС
4К концу 2015 г. в Тяньцзине собрали 260 лайнеров А320
5В Китае выпускают 50% текстильной продукции мира


ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Финансы – в тени
Битва за Монголию
Чжу Цзяньфань: "Ничего критичного в росте инфляции в Китае нет"
Русских в Циньхуандао - как муравьев
новости партнеров
Последние комментарии
ПОИСК ПО САЙТУ
Поиск
 
 Стратагемы Вузы Китая Игра: 5 в ряд Игра: Юань Письмо редактору Об издании
Яндекс цитирования    Контент этого сайта предназначен для людей старше 18 возраста.

RSS Редакция Реклама Наши баннеры

Система Orphus

© Деловой журнал ChinaPRO, 2005–2013
© ChinaPRO Media Group
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77–22970, от 20.01.2006 г.
© При использовании материалов гиперссылка на ChinaPRO обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях, а также за мнения, высказанные авторами публикаций и комментарии читателей.