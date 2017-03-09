В 2017 г. в китайских городах трудоустроят 11 млн человек

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09.03.2017 04:00

Пекин, 9 марта /ChinaPRO.ru/ – В 2017 г. китайские власти планируют трудоустроить более 11 млн человек в городах и поселках городского типа КНР. Такие цели поставило Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая.

В целом ситуация с занятостью пока остается сложной. К настоящему времени в китайских городах насчитывается более 15 млн человек, которых необходимо трудоустроить.



Власти Поднебесной намерены продолжить меры по возвращению рабочих-мигрантов из крестьян в родные места для ведения предпринимательской деятельности.



Ранее сообщалось, что за 2016-2020 гг. Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая намерено улучшить материальное положение 10 млн человек из сельских районов. Этот показатель будет достигнут при помощи инструмента трудоустройства.



В соответствии с госпрограммой помощи малоимущим Поднебесной, эти граждане смогут не менее раза в год проходить профессиональную переподготовку. При этом бедные жители сельских районов будут включены в систему социального страхования по старости и систему основного медицинского страхования.



Как ожидается, к 2050 г. численность трудоспособного населения Китая сократится до 700 млн человек. Это на 23% меньше, чем в 2015 г. По итогам прошлого года, количество китайцев трудоспособного возраста сократилось на 4,87 млн человек и составило 910,96 млн граждан.



В последнее время уровень зарегистрированной безработицы в городах и поселках Поднебесной держится в пределах 4-5%.