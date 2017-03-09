Торговля Поднебесной с Россией выросла на 28,8%

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09.03.2017 06:00

Пекин, 9 марта /ChinaPRO.ru/ – По итогам января-февраля 2016 г., торговый оборот между Китаем и Россией достиг $11,58 млрд. Это на 28,8% больше, чем в январе-феврале 2015 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.

За первые два месяца текущего года объем китайского экспорта в Российскую Федерацию достиг $5,43 млрд с приростом на 14,9% в годовом сопоставлении аналогичных показателей. В то же время импорт российских товаров в Поднебесную составил $6,15 млрд. Это на 44,3% больше, чем годом ранее.



Ранее сообщалось, что по итогам 2016 г., объем внешней торговли товарами Китая составил 24,33 трлн юаней ($3,57 трлн). Это на 0,9% меньше, чем за 2015 г. Так в прошлом году китайский экспорт товаров снизился на 2% в годовом сопоставлении и составил 13,84 трлн юаней. В то же время импорт Поднебесной увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса составило 3,35 трлн юаней. Это на 9,1% меньше, чем годом ранее.