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Внешняя торговля Китая выросла на 20,6%
Новости дня

Внешняя торговля Китая выросла на 20,6%

09.03.2017 08:00

Пекин, 9 марта /ChinaPRO.ru/ – За январь-февраль 2017 г. объем внешней торговли Китая составил $3,89 трлн. Это на 20,6% больше, чем за январь-февраль 2016 г., сообщило Главное таможенное управление КНР.



За первые два месяца текущего года экспорт страны достиг 2,09 трлн юаней с приростом на 11% в годовом сопоставлении, а импорт составил 1,8 трлн юаней с увеличением на 34,2%.

В частности, только за февраль 2017 г. внешнеторговый оборот Поднебесной достиг 1,71 трлн юаней. Данный показатель вырос на 21,9% относительно уровня февраля 2016 г. Экспорт составил 826,32 млрд юаней с приростом на 4,2%, а импорт – 886,68 млрд юаней с увеличением на 44,7%.

По итогам января-февраля текущего года активное сальдо внешней торговли Китая составило 293,65 млрд юаней. Оно упало на 46,1% в годовом сопоставлении.

В феврале 2017 г. отрицательное сальдо внешней торговли страны достигло 60,36 млрд юаней. Между тем, в феврале 2016 г. сальдо было положительным – 180,5 млрд юаней.

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